أحمد كمال: أنتظر انقضاء أزمة كورونا لأختار عملي القادم

قال الفنان أحمد كمال إنه لم يتعاقد مؤخرا على أعمال جديدة للمشاركة بها في الموسم الرمضاني القادم وأنه يلتزم المنزل حاليا في ظل الظروف التي يعيشها العالم خلال الفترة الراهنة.وأضاف لـ:"لدستور"، أنه يدقق في اختياراته، ولكن الوقت الحالي يتطلب البعد عن التواجد وحين تمر الأزمة الحالية سيتم اختيار العمل الأنسب، مشيرا في تصريحاته إلى أن آخر أعماله التي شارك فيها فيلمه الجديد "كيرة والجن" مع المخرج مروان حامد والنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأنه عمل محلمي عظيم للغاية عن ثورة 1919 وأنه يركز على الدور البطولي للشعب المصري خلال ثورة 19.فيلم "كيرة والجن" من بطولة هند صبري وسيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل ومن تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد ومن إنتاج سينرجي فيلمز.