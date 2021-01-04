ضبط تشكيلين عصابيين لسرقة الدراجات البخارية بسوهاج

تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، اليوم الأثنين، من إلقاء القبض على تشكيلين عصابيين لسرقة الدرجات البخارية.وتبين أن التشكيل العصابي الأول يضم عاطل وعامل، تم ضبطهما وبحوزة أحدهما (قطعة سلاح أبيض - مطواة)، بمنطقة المنشأة، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات.والتشكيل الثاني ضم عاملَين، وطالب، تم ضبطهم وبحوزة أحدهم "فرد رصاص"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.