طلب جليسة أطفال عبر «فيسبوك».. تفاصيل اغتصاب موظف لطالبة طب بالهرم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الاثنين، عن ملابسات اغتصاب موظف لطالبة طب عقب استدراجها بحجة العمل كجليسة لأطفاله.وأشارت التحريات برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهم أعلن عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طلب جليسة لأطفاله مقابل 3 آلاف جنيه في الشهر، فاستجابت للإعلان طالبة بكلية الطب لحاجتها للإنفاق على دراستها وعقب موافقة الطالبة، توجهت إلى الشقة للعمل كجليسة لأبنائه طفلين مع الاشتراط الإقامة الكاملة بالمنزل.و أضافت التحريات ان المجني عليها توجهت للعمل كجليسة لأطفال المتهم وأنه عقب استغراق الطفلين في النوم، توجه والدهما إلى الغرفة وراودها عن نفسها فرفضت، فأخرج سلاح ناري وهددها واغتصبها تحت تهديد السلاح.،،و ذكرت المجني عليها في محضر الشرطة، أن المتهم طردها من المنزل بعدما أعطاها مبلغ 200 جنيه لاستقلال سيارة اجرة فتوجهت لقسم الشرطة وأبلغت بالواقعة.و تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم تحت قيادة اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، والعميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، من ضبط المتهم وتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.