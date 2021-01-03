إصابة رئيس مركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ بكورونا

أصيبت المهندسة عايدة ماضي، رئيسة مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ بفيروس كورونا عقب إجراء تحليل PCR بمستشفى حميات دسوق، لتصبح أول رئيس مركز يصاب بـ(كوفيد-19).وقبل أيام، أصيب أشرف داوود، رئيس حي شمال بمدينة دسوق وخضع للعزل المنزلي عقب إصابته بالوباء المستجد، ويخضع حاليا لبروتوكول علاج وزارة الصحة.وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثّفت محافظة كفر الشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.