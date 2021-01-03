حسني شتا ينفي زواجه من هاجر الشرنوبي

نفى الفنان الشاب حسني شتا زواجه من الفنانة هاجر الشرنوبي، والذي انتشر مؤخرا بسبب صورة جمعتهم في مسلسل "سكن البنات" حيث قام البعض بتوجيه التهنئة له بسببها.وقال حسني شتا لـ"الدستور" اليوم الأحد إن ما حدث مجرد شائعة وصورة فُهمت بالخطأ، وهي من كواليس مسلسل قام بنشرها أدمن صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.يذكر أن المسلسل الذي يجمع كل من حسني شتا وهاجر الشرنوبي يحمل اسم "سكن البنات"، بطولة وفاء عامر ودينا ومنذر رياحنة وشيماء يونس وأحمد جمال سعيد وآخرون، وهو من إنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد النقلي.