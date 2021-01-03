إصابة سوريين مدنيين في هجوم تركي على عين عيسى

تواصل الميليشيات السورية المسلحة بدعم من تركيا، هجومها على شمال وشرق سوريا ومدينة عين عيسي، ما أسفر عن إصابة مدنيين سوريين.وحسب ما نشرت وكالة «ميزوبوتاميا» التركية، تم شن هجوم على مدينة عين عيسى السورية خلال ساعات النهار اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة امرأة تُدعى لطيفة الشداد -45 عام- وشاب يدعى قصي حسن -23 عام- وتم نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.ومن ناحية أخرى ما زال الهجوم على المدينة مستمرًا على شكل هجمات متتالية.