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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة سوريين مدنيين في هجوم تركي على عين عيسى

الأحد 03/يناير/2021 - 08:53 م
هجوم تركي على عين
هجوم تركي على عين عيسى
آية حسني
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تواصل الميليشيات السورية المسلحة بدعم من تركيا، هجومها على شمال وشرق سوريا ومدينة عين عيسي، ما أسفر عن إصابة مدنيين سوريين.

وحسب ما نشرت وكالة «ميزوبوتاميا» التركية، تم شن هجوم على مدينة عين عيسى السورية خلال ساعات النهار اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة امرأة تُدعى لطيفة الشداد -45 عام- وشاب يدعى قصي حسن -23 عام- وتم نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومن ناحية أخرى ما زال الهجوم على المدينة مستمرًا على شكل هجمات متتالية.

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