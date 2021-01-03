«يعاني من اضطرابات جنسية».. طبيبة نفسية تحلل شخصية قاتل معلمة بولاق الدكرور

"معلمة بولاق".. جريمة هزت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قتلت مدرسة على يد زوجها أمام المدرسة التي تعمل بها بمنطقة صفط اللبن في بولاق الدكرور بالجيزة.وتوقف المتهم بجوار الجثة حاملا السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، في حالة من الثبات الانفعالي، حيث رصدت الكاميرات القاتل بجوار جثة زوجته، حيث أشعل سيجارة.وأفادت التحريات أن المجني عليها أقامت قضية خلع ضد المتهم، بسبب خلافات أسرية بينهما، ما دفعه لارتكاب الجريمة، وكشفت التحريات أن المتهم يعمل سائقا بعد فقده عمله بإحدى الدول العربية بسبب الأزمة التي سببها كورونا، يبلغ من العمر 62 سنة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.وعلى الفور انتشرت صورة الرجل بـ"سيجارته" حيث استغرب الكثيرين من الثبات الذى كان يتسم به الزوج القاتل.من جانبها أوضحت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي، أسباب الثبات الذى ظهر علية الزوج بعد مقتل زوجته، مشيرة إلى أن الزوج كان في حالة "تبلد انفعالي".وأشارت "عبد السلام" إلى أن الزوج القاتل، يعانى من اضطراب "الشخصية الهستيرية"، وهو عبارة عن اضطراب يبحث فيه الشخص باستمرار عن الاهتمام من الآخرين.ويتميز المصاب باضطراب الشخصية الهستيري بردود الفعل العاطفية والميل إلى المبالغة في وصف المواقف والأشخاص، مما قد يضعف العلاقات ويسبب الاكتئاب.وأضافت استشاري الطب النفسي، أن الزوج القاتل من المحتمل أنه كان يعانى من بعض الاضطرابات الجنسية، الأمر الذى دفعه لقتل زوجته.