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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

"شرب سيجارة فوق جثتها".. تفاصيل مقتل مدرسة على يد زوجها (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 06:21 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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تفحص النيابة العامة مقطع فيديو ظهر به المدرس المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة بمنطقة بولاق الدكرور، حيث ظهر المتهم في حالة ثبات انفعالي كبير حاملا السكين "أداة الجريمة"، وانهال بالسب على المجني عليها، بينما انهال عليه الأهالي بالسب والشتم بسبب جريمته التي نفذها وسط الشارع.

وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة المثبتة بأحد المحال التجارية القريبة من مسرح الجريمة، والتي أظهرت تربص المتهم، 45 سنة، بالمجنى عليها، حيث أجهز عليها في الشارع وسدد لها عدة طعنات في الرقبة والصدر، وعقب قتلها وقف بجوار الجثة يدخن سيجارة حتى حضرت قوات الأمن، وألقت القبض عليه وبحوزته سلاح الجريمة، وتم تحريز السلاح المستخدم.

وذكر المتهم فور إلقاء القبض عليه أنه انتابه الشك في سلوك زوجته، حيث شاهد محادثة لها مع شاب على تطبيق واتس آب، وتضمن مقطع الفيديو ذكر المتهم لاسم الشاب الذي يشك في ارتباط زوجته به عاطفيا، وأضاف المتهم أن زوجته كانت تعايره بعدم عمله وإنفاقها على المنزل.

بدأت نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقاتها في قيام مدرس بقتل زوجته بعدما مزق جسدها بعدة طعنات في المدرسة التي تعمل بها لخلافات بينهما حول الإنفاق على المنزل.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بمقتل معلمة داخل مدرسة ببولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبين العثور على جثة سيدة غارقة في دمائها، وقد فارقت الحياة إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد.

وتبين من التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية أن خلافات نشبت بين الزوجين، منذ فترة، عقب ترك الزوج عمله في إحدى الدول العربية، عقب تفشي فيروس كورونا، وعدم قدرته على توفير نفقات المنزل.

وأضافت التحريات أن المتهم انتظر زوجته أمام المدرسة التي تعمل بها، وما إن وصلت تتبعها للداخل وسدد لها عدة طعنات، لتسقط غارقة في دمائها. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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