تطبيق الغرامة الفورية على المواطنين لعدم ارتداء الكمامات (صور)

واصلت وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على المواطنين من فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.وكثفت أجهزة الأمن جهودها لضبط المواطنين الممتنعين عن ارتداء الكمامات في المواصلات والأماكن العامة.ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.