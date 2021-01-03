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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسرائيل: التصريحات الإيرانية بشأن خداع أمريكا «هراء»

الأحد 03/يناير/2021 - 02:11 م
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
منار أحمد
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وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وردًا على التصريحات الإيرانية الأخيرة بسعيها إلى إشعال حرب، نفى مسؤول إسرائيلي الاتهامات التي أطلقها أمس وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

ووصف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الأحد، تصريح ظريف بأن إسرائيل تحاول خداع الولايات المتحدة لشن حرب على إيران بالـ "هراء".

كما قال شتاينتز، لإذاعة كان العامة إن إسرائيل هي التي تحتاج أن تكون في حالة تأهب، تحسبًا لضربة إيرانية محتملة في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في محيط مطار بغداد، في مثل هذا اليوم (3 يناير) من العام الماضي.

وكان ظريف اتهم أمس إسرائيل بمحاولة إشعال حرب، من خلال التخطيط لهجمات على القوات الأميركية في العراق. وأضاف في تغريدة على حسابه على تويتر أن المخطط الإسرائيلي المزعوم، سيضع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمام مأزق مزيف لإشعال الحرب.

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