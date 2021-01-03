استعجال التحريات الأمن حول 3 متهمين بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب

أمرت نيابة السلام باستعجال التحريات الأمنية الخاصة حول قيام سيدتين وعاطل بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بمدينة السلاموكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين ولاء.م، علا.م، إيهاب ع عاطل، أقروا بإدارتهم شقة للأعمال المنافية للآداب بقصد التربح.كما أقروا بانشائهم صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لاستدراج راغبى المتعة.وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام يفيد بقيام سيدتين وعاطل بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.