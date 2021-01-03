رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«تأسيس مشروع أو الذهاب للسينما».. ماذا تفعل عند عمر الخمسين؟

الأحد 03/يناير/2021 - 01:38 م
عمر الخمسين
عمر الخمسين
سلمى بدر
طباعة
في مرحلة الأربعينات والخمسينات من العمر تكون الحياة روتينية أكثر من أي وقت ويمكن أن يدخل بعض الأشخاص في نوبات اكتئاب بسبب تغير الهرمونات والتقدم في السن، يتحدث اليوم لـ"الدستور" الدكتور محمود أمين، استشاري الطب النفسي عن أنشطة يمكن أن تساعد في العيش بشكل أفضل في هذه المرحلة.

يقول: المرحلة العمرية من الخمسينات والستينات تزداد فيها الأعباء والمشاكل بشكل مختلف، ويشعر من يدخل في تلك المرحلة بأن طاقته انتهت ولكن لم يفكر احد في فعل أنشطة جديدة تدخل البهجة والسعادة الى قلبه بسبب تغير المزاج المفاجئ بس تغير الهرمونات.

- يمكن الانضمام إلى كورس تعلم رقصة جديدة او كورس خياطة.
- النوم مبكرًا للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية.
- السفر مع شريك الحياة من أجل الاستمتاع بوقت رائع.
- قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء مرة كل أسبوع والاستمتاع بقضاء وقت رائع معهم.
- يمكن تجربة الرسم والتعبير من خلال بعض الرسومات حتى إن كانت بسيطة.
- النزول لتسوق الملابس الجديدة واختيار قطع غير تقليدية.
- الاعتناء بقضاء أكبر وقت مع الأبناء والأحفاد.
- تجربة ممارسة تمارين اليوجا للتخلص من الضغوط النفسية.
- التطوع في الأعمال الخيرية لتقديم المساعدة للمحتاجين.
- تعلم لغة جديدة.
- الذهاب إلى المكان المفضل من الوجهات السياحية.
- تجربة تغيير النساء لون وقصة شعرها.
- الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لتقوية الجسم وشده.
- تجربة زراعة بعض الورود والنبات في شرفة المنزل.
- قراءة المزيد من الكتب والروايات.
- الذهاب للسينما.
- تنظيم الوجبات وتناول الطعام الصحي.
- تأسيس مشروع خاص.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى يوجه بعلاج «مروة» مريضة «السمنة المفرطة وداء الفيل»

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

الصور

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد تانك الأكسجين وتقرر توسيع أماكن الاستقبال

image description

أول محضرين لعدم ارتداء الكمامة في دمياط

image description

لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط

image description

محافظة أسيوط تدعم حملات النظافة والتعقيم بمعدات كنس جديدة

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

بدء فعاليات اجتماع مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021

الخط الساخن للتطعيم في ألمانيا يواجه مشاكل في بدايته

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
المزيد

الثقافة

تأجيل صالون الشباب للحد من انتشار فيروس كورونا

تعليق الأنشطة بقصر الفنون للحد من انتشار كورونا

قطاع الفنون التشكيلية يطرح معرض «علي حسان» للمشاهدة البانورامية

ورشة «المسرح الحركي» مع ميريت ميشيل بدار «هن»