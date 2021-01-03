«تأسيس مشروع أو الذهاب للسينما».. ماذا تفعل عند عمر الخمسين؟

في مرحلة الأربعينات والخمسينات من العمر تكون الحياة روتينية أكثر من أي وقت ويمكن أن يدخل بعض الأشخاص في نوبات اكتئاب بسبب تغير الهرمونات والتقدم في السن، يتحدث اليوم لـ"الدستور" الدكتور محمود أمين، استشاري الطب النفسي عن أنشطة يمكن أن تساعد في العيش بشكل أفضل في هذه المرحلة.يقول: المرحلة العمرية من الخمسينات والستينات تزداد فيها الأعباء والمشاكل بشكل مختلف، ويشعر من يدخل في تلك المرحلة بأن طاقته انتهت ولكن لم يفكر احد في فعل أنشطة جديدة تدخل البهجة والسعادة الى قلبه بسبب تغير المزاج المفاجئ بس تغير الهرمونات.- يمكن الانضمام إلى كورس تعلم رقصة جديدة او كورس خياطة.- النوم مبكرًا للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية.- السفر مع شريك الحياة من أجل الاستمتاع بوقت رائع.- قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء مرة كل أسبوع والاستمتاع بقضاء وقت رائع معهم.- يمكن تجربة الرسم والتعبير من خلال بعض الرسومات حتى إن كانت بسيطة.- النزول لتسوق الملابس الجديدة واختيار قطع غير تقليدية.- الاعتناء بقضاء أكبر وقت مع الأبناء والأحفاد.- تجربة ممارسة تمارين اليوجا للتخلص من الضغوط النفسية.- التطوع في الأعمال الخيرية لتقديم المساعدة للمحتاجين.- تعلم لغة جديدة.- الذهاب إلى المكان المفضل من الوجهات السياحية.- تجربة تغيير النساء لون وقصة شعرها.- الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لتقوية الجسم وشده.- تجربة زراعة بعض الورود والنبات في شرفة المنزل.- قراءة المزيد من الكتب والروايات.- الذهاب للسينما.- تنظيم الوجبات وتناول الطعام الصحي.- تأسيس مشروع خاص.