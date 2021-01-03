ارتفاع إصابات كورونا في عُمان لـ129404

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 129404 إصابات.وأوضحت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الوفيات بلغ 1501 بنسبة 1.16 % فيما بلغ عدد المتعافين 122266 لتصل نسبة الشفاء إلى 94.5 %، مشيرةً إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 13 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 77 والمنومين في العناية المركزة 32 حالة.