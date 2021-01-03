رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مناظرة النيابة: «اسفكسيا الخنق» سبب موت ربة منزل عين شمس

الأحد 03/يناير/2021 - 12:32 م
جثة
جثة
حسام التمساح
طباعة
كشفت مناظرة نيابة عين شمس الجزئية، لجثة ربة منزل قتلت على يد زوجها بسبب خلافات أسرية أن اسفكسيا الخنق وما نتج عنها من الضغط على المسالك الهوائية العليا للمجني عليها مما أدي إلى فشل في التنفس هي سبب الوفاة حيث تبين وجود علامات زرقاء وكدمات على الرقبة وفي أماكن متفرقة من الجسد.

كانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوفاة ربة منزل على يد زوجها بمنطقة عين شمس، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة سيدة قام زوجها بخنقها لشكه فى سلوكها ونشوب خلافات أسرية بينهما.

وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بالحصول على أفضل عروض الشركات العالمية لأكثر اللقاحات فعالية وبأكبر كمية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 3-1-2021

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

«لوّن حياتك بالأمل».. محمد نقاش بدرجة باحث في القانون الدولي

الصور

image description

لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط

image description

محافظة أسيوط تدعم حملات النظافة والتعقيم بمعدات كنس جديدة

image description

لمراجعة الجودة.. وفد من «التعليم العالي» يزور جامعة أسيوط

image description

ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة في صيدليات بدمياط

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

حقيقة تداول أعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق تسببت في نفوق الدواجن

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الخط الساخن للتطعيم في ألمانيا يواجه مشاكل في بدايته

633 باندا عملاقة في الأسر خلال 2020

دراسة: الأمريكيين الأغنياء لا يحصلون على رعاية صحية على مستوى عالمى

نقل المذيع الأمريكى الشهير لارى كينج للمشفى بعد إصابته بكورونا

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية 2020

محمود عبد الشكور: وحيد حامد صاحب أهم ثلاثية في مواجهة الإرهاب

صلاح بيصار: وحيد حامد جعل من الدراما واقعًا وخيالًا وبهجة

ثناء هاشم عن وحيد حامد: لا أحد يكتب أو سيكتب مثلك