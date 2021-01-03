مناظرة النيابة: «اسفكسيا الخنق» سبب موت ربة منزل عين شمس

كشفت مناظرة نيابة عين شمس الجزئية، لجثة ربة منزل قتلت على يد زوجها بسبب خلافات أسرية أن اسفكسيا الخنق وما نتج عنها من الضغط على المسالك الهوائية العليا للمجني عليها مما أدي إلى فشل في التنفس هي سبب الوفاة حيث تبين وجود علامات زرقاء وكدمات على الرقبة وفي أماكن متفرقة من الجسد.كانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوفاة ربة منزل على يد زوجها بمنطقة عين شمس، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة سيدة قام زوجها بخنقها لشكه فى سلوكها ونشوب خلافات أسرية بينهما.وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.