قيادي ألماني: أزمة كورونا جعلت أهداف الجيش في موضع تساؤل

صرح قيادي بارز بالجيش الألماني بأن الجيش يجب أن يتوقع تراجعا في الأموال التي توفرها الدولة له عما كان مأمولا من قبل، بسبب الأعباء الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال المفتش العام بالجيش الألماني إبرهارد تسورن لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "بصفتي مواطنا أرى ما تتطلبه الجائحة من أموال، من أجل إبقاء النظام الاقتصادي على قيد الحياة".وتابع قائلا: "سيكون هناك بالتأكيد جرد في خزينة (الدولة) بعد أزمة كورونا، اعتقد أنه يتعين علينا إعادة فحص أهدافنا العسكرية مرة أخرى"، لافتا إلى أنه لابد أيضا من "تنسيق النتيجة بشكل واقعي في بروكسل مع شركاء حلف شمال الأطلسي ناتو، ليس من المنطقي أن نضع لأنفسنا أهدافا لا يمكن لأي حليف الالتزام بها بسبب أعباء الميزانية الناتجة عن جائحة كورونا".