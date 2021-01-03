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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجارديان توضح حقيقة خلط اللقاحات البريطانية ضد كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 11:44 ص
اللقاحات البريطانية
اللقاحات البريطانية ضد كورونا
منار أحمد
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أثيرت ضجة كبيرة في بريطانيا في الأيام الماضية، بعد الإعلان عن خلط اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد، وتطعيم الناس بها في الجرعة الثانية.

وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية، انه بعد تسرب تفاصيل عن خطة طوارئ لخلط اللقاحين المعتمدين في عدد صغير من الحالات "فايزر وأسترازنكيا أو أكسفورد"، تجند عدد من المسؤولين عن نظام اللقاح للدفاع عن وجهة النظر هذه.

القصة بدأت بعد أن أوصى قرار صادر عن مسؤولين بريطانيين صحيين، بأنه "يمكن تقديم جرعة واحدة من اللقاح المنتج المتاح محليًا لإكمال الجدول الزمني، إذا كان اللقاح نفسه المستخدم للجرعة الأولى غير متوفر".

لكن القرار أو كتاب التوصية أضاف أنه: "لا يوجد دليل على قابلية تبادل لقاحات Covid-19، فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، وأن الدراسات في هذا الإطار لا تزال جارية".

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