توقعات بتدهور الظروف الاقتصادية في تايلاند

من المتوقع أن تتدهور الظروف الاقتصادية في تايلاند بشكل أكبر هذا العام، فيما تكافح البلاد عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسب استطلاع للرأي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.وتوقع حوالي 52.2% من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجراه المعهد الوطني لإدارة التنمية أن الاقتصاد سيزداد سوء في عام 2021 عما كان عليه العام الماضي، بينما توقع 14.6% تحسن الاقتصاد.وفي الوقت نفسه، ربما تكون تداعيات مرض كوفيد19-، الذي يسببه فيروس كورونا واسعة بشكل أكبر، عما كانت عليه في عام 2020، طبقا لـ48.1% من المشاركين في الاستطلاع.وقال المعهد في بيان صدر اليوم الأحد إن 28.8% يتوقعون أن تكون التداعيات أقل شدة.وستفرض تايلاند مجموعة جديدة من القيود على الأعمال والتجمعات في 28 من أقاليمها الأكثر تضررا بدءا من غد الإثنين.