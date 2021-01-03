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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفيضانات تضرب ماليزيا بقوة وتتسبب في إجلاء آلاف المواطنين من منازلهم

الأحد 03/يناير/2021 - 10:54 ص
الفيضانات
الفيضانات
وكالات
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أثرت الفيضانات في ولاية جوهور في ماليزيا حتى الآن، على سبع مقاطعات، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى 5818 شخصا حتى الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد، مقارنة بـ1780 شخصا الليلة الماضية.

ونقلت وكالة «برناما» الماليزية عن رئيس لجنة الصحة والبيئة بولاية جوهور، القول إن مقاطعتي ميرسينج وبونتيان هما أحدث المقاطعات المتضررة من الفيضانات، إلى جانب كلوانج وكوتا تينجي وجوهور باهرو وكولاي وباتو باهات.

وقال إنه تم فتح 28 مركزا آخر للإغاثة المؤقتة في المقاطعات المتضررة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المراكز العاملة في الولاية إلى 56 مركزا للاغاثة المؤقتة.

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