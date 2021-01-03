ماجد الكدوانى مع أحمد عز فى فيلمين.. ويعتذر عن دراما رمضان

اعتذر النجم ماجد الكدواني عن أحد العروض المقدمة إليه للتواجد في الموسم الدرامي الرمضاني القادم، خاصة بعد نجاح إحدى القصص في مسلسل "نمرة 2" المعروض على إحدى المنصات الإلكترونية.واكتفى النجم الكبير بالنشاط السينمائي الذي يعيشه حاليًا، وأنه يرى نفسه في السينما أكثر من التليفزيون وتعاقد على عملين مع النجم أحمد عز يقدمها خلال الأشهر القادمة، الأول هو "شلة ليبون" مع المخرجة ساندرا نشأت وأحمد السقا وروبي ومنة شلبي، والفيلم الآخر مع المخرج شريف عرفة باسم مبدئي هو "الجريمة" مع المنتج هشام عبدالخالق.وقارب الكدواني على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "برة المنهج" مع المخرج عمرو سلامة، وهو اجتماعي كوميدي كما ينتظر عرض فيلمه الجديد "وقفة رجالة" مع الفنان سيد رجب وبيومي فؤاد.