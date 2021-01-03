أوغلو: أردوغان يحكم من قصره ولا يهتم للشعب

رد زعيم المعارضة التركية كمال كلتشدار أوغلو، على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بعد تصريحات حول الحجاب، حيث قال أردوغان إن أوغلو يستغل المحجبات وأنهن عارضات أزياء.وطالب أوغلو أردوغان بالاعتذار للمحجبات، قائلًا: "عليه أن يخرج ويعتذر لجميع النساء. لا يمكن لأي امرأة أن تكون زينة لأحد أبواب العرض. بالنسبة لي، هذا الموضوع مغلق، نجادل عبثًا. أنا أحترم ملابسك، إيمانك".وأضاف كلتشدار أوغلو، خلال حديثه لقناة "خلق تي في" التركية: "سنصل إلى السلطة مع أصدقائنا، ليس لدينا وقت للتعامل مع أسلوب الحياة الخاصة لأي شخص، ولن نفعل ذلك".وتابع كلتشدار أوغلو: "أهداف أردوغان لا علاقة لها بإثراء الدولة أو التخلص من البطالة. لقد ترك هذه الأعمال. أردوغان يجلس في القصر الرئاسي، وتوجد في خياله تركيا جديدة ابتكرها في خياله فقط. جميع من في القصر يتقاضون 4-5 رواتب".وحول صفقة بيع مصنع دبابات "تانك باليت" لقطر، قال أوغلو: تم بيع مصنع الدبابات مجانًا. لم يأخذوا مقابله قرشًا واحد. أعطوا المصنع لقطر حتى لا تنتج تركيا دبابات محلية. إذا تم تسليم الدولة لمجموعة من المرابين في لندن، فأنت تخون هذا البلد. تأخذون مصنعًا من يد الجيش وتعطيه هديه لمكان آخر.