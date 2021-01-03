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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 3-1-2021

الأحد 03/يناير/2021 - 07:57 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
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تواصل أسعار الذهب في مصر، ارتفاعها لليوم الثالث علي التوالي في مستهل تعاملات اليوم الأحد 3-1-2021، خلال بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية المصرية.

علي المستوي المحلي، صعدت أسعار الذهب في مصر 4 جنيهات مقارنة بأمس، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 828 جنيهًا.

عالميًا، أنهت أسعار الذهب جلستها أمس، مرتفعة وصعد الذهب بقيمة طفيفة إلى 1898.6 دولار للأوقية بنسبة ارتفاع 0.02% مقارنة ببداية الجلسة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.


أسعار الذهب اليوم الأحد 3-1-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (946 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 946 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (828 جنيهًا)

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 عند 828 جنيهًا، وهو الأكثر مبيعًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (709 جنيهات)

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند 709 جنيهات في بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6624 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6624 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

سعر أوقية الذهب عيار 24

سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28380 جنيهًا، وتزن نحو 30 جرامًا.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 946 ألف جنيه، اليوم، وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًا خلال التعاملات الصباحية اليوم 1899 دولارًا.

جدير بالذكر، أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه، كما يرتفع الطلب على الذهب الذي يعدّ ملاذًا آمنًا عند الأزمات الدولية والمحلية، خاصة الحروب أو انهيار سعر النفط أو الأزمات التجارية، ولا سيما أنه يعد ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول، وأنه كلما انخفض الدولار عالميًا زاد الإقبال على الذهب مما يرفع سعره.

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