إلهام شاهين تكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لـ يسرا

طمأنت النجمة إلهام شاهين جمهور الفنانة يسرا على حالتها الصحية، وذلك بعد إصابة الأخيرة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ أيام قليلة.وقالت إلهام شاهين، في تصريحات لجريدة "الدستور"، إن يسرا بخير وتواصل العلاج بشكل مستمر حتى تمر هذه المحنة على خير، وتتماثل للشفاء العاجل، مشيرة إلى أنها تتمنى للجميع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.وتنتظر خلال الفترة المقبلة الفنانة يسرا بدء تصوير مسلسل "تسليم أهالي" والذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل، بينما أعلنت الجهة المنتجة للمسلسل الاسم مؤقت وليس اسمًا نهائيًا.