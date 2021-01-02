اليمن: استمرار جرائم مليشيا الحوثي نتيجة لصمت المجتمع الدولي

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، تمادي مليشيا الحوثي واستمرار جرائمها نتيجة مباشرة لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم وانتهاكات المليشيا المتواصلة منذ الانقلاب.وأدان الإرياني واستنكر بشدة المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بقصف عرس نسائي في قاعة المنصور في شارع المطار بمدينة الحديدة، بقذيفة هاون سقطت أمام القاعة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة تسعة في حصيلة أولية.وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني: "هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها مليشيا الحوثي تؤكد نهجها القائم على العنف والقتل وسفك الدماء وعدم الاكتراث بأرواح المدنيين".