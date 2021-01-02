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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كاملة.. خطوات إضافة مواليد لبطاقة التموين 2021 بداية من اليوم

السبت 02/يناير/2021 - 08:38 م
التموين
التموين
نعمات مدحت
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يسأل الكثير من المواطنين عن خطوات إضافة مواليد لبطاقة التموين والزوجة بداية من اليوم السبت 2 يناير الجاري 2021، عبر المنصات الإلكترونية خلال هذه الفترة، والتي بدأت اليوم، حيث كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، عن وجود العديد من طلبات إضافة المواليد الجدد علي بطاقات التموين، وأنه بالفعل تم الإضافة عبر موقع دعم مصر، ويوجد طلبات مقدمة لإضافة 7 ملايين مولود.

خطوات إضافة مواليد لبطاقة التموين والزوجة 2021

يستطيع المواطن الدخول عبر الرابط الآتي: www.tamwin.com.eg
لإضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين،  ثم يقوم باختيار المحافظة، وتسجيل رقم البطاقة التموينية، ثم كتابة الاسم بالكامل، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما من الشمال لليمين، تحديد الإدارة التموينية، إضافة إلى كتابة اسم مكتب التموين التابع لها المواطن، كتابة اسم مقدم السلعة التموينية، والمكان الذي يتم صرف المقررات التموينية منه

كما يقوم المواطن باختيار أيقونة إضافة مواليد جدد، و كتابة بيانات الأفراد المراد إضافتهم إلى بطاقة التموين، وكتابة صلة القرابة بين المضافين الجدد وصاحب البطاقة، ثم تحميل كافة المستندات التي تثبت صحة البيانات المدونة، وأخيرًا، الضغط على إرسال طلب.
وكشفت مصادر داخل أروقة وزارة التموين، أنه اعتبارا من اليوم السبت سيتم إضافات جديدة على البطاقات التموينية، المواليد من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٥ فقط.

خدمات موقع دعم مصر 2021

يستقيل موقع دعم مصر، الفئات الآتية فقط أرملة، مطلقة، معاش تكافل وكرامة وينتظر موافقة البرلمان القادم علي الإضافات من خلال الموازنة العامة للدولة، وطالب الوزير المواطنين بسرعة تحديث بطاقات التموين وتعديل البيانات، وإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين حتى يتم التواصل مع المواطن سريعًا.

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