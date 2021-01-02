الصين تشجب قرار بورصة نيويورك بشطب شركات الاتصالات

شجبت الصين، اليوم السبت، إعلان بورصة نيويورك بأنها ستبدأ في شطب شركات الاتصالات الصينية الكبرى، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالح شركاتها.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ"، اليوم، تعليقا على إعلان بورصة نيويورك، أمس الأول الخميس، أنها ستبدأ في شطب شركات الاتصالات الصينية الثلاث الكبرى بما فيها شركة "تشاينا تليكوم" المحدودة، وشركة "تشاينا موبايل" المحدودة، وشركة "تشاينا يونيكوم هونج كونج" المحدودة، امتثالا لأمر تنفيذي من الرئيس الأمريكي يفرض قيودا على الشركات التي تم تحديدها على أنها "تابعة للجيش الصيني".وقال فنغ "الشطب استغلال سيئ للأمن الوطني، ولا يتفق مع قواعد السوق، الأمر الذي لن يضر فقط بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، ولكن مصالح المستثمرين في مختلف البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، وسيضعف بشكل خطير ثقة جميع الأطراف في سوق رأس المال الأمريكي".وأضاف فنغ أن الصين ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالح شركاتها.