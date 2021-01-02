طبيب نفسى يوضح طريقة التخلص من «وسواس كورونا»

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قال الدكتور محمد مهدي، إن كورونا وباء عالمي ومع انتشار الحالات المصابة بالطبع يزيد التوتر والقلق من التعرض للإصابة، لكن إذا زاد الأمر عن حده يطلق عليه «الوسواس القهري» ومن هنا لا بد أن تتم المعالجة حتى لا يتدهور الأمر مع الشخص، مؤكدًا أن البداية من البعد عن كثرة التعرض للأخبار قد الإمكان وفي حالة التعرض لا بد من اختيار مصادر موثوق فيها، بالإضافة إلى أن الحالة النفسية السيئة لديها أثر سلبي على الجهاز المناعي.وتابع «مهدي» في تصريحات لـ«الدستور»: «أعراض الوسواس أولها الإفراط في تعقيم الأشياء أكثر من مرة، الإفراط في تعقيم اليد لحد جرحها في بعض الأحيان، والإفراط في غسل اليدين فهناك أشخاص يغسلون أيديهم كل ربع ساعة على الرغم من وجودهم في المنزل».وأوضح أن الحل من خلال الأنشطة المختلفة والتعرض لها، وطرح الأسئلة على الأطباء الموثوق فيهم لأخذ معلومة مفيدة، والابتعاد عن الأخبار السلبية.