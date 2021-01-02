محافظ الإسكندرية يكلف بتشكيل لجنة للتعامل مع الهبوط الأرضى بالعامرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس حي العامرية أول، وجميع الجهات التنفيذية المعنية، بالتعامل الفوري مع هبوط أرضي بمنطقة النهضة بقرية طيبة بجوار مصنع جبنة نطاق حى العامرية أول، الذي تسبب في حفرة كبيرة سقط فيها سيارة خاصة مما أدى لوفاة سائق السيارة.ووجه المحافظ بنزول لجنة مختصة لوضع أنسب الحلول اللازمة للبدء في أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بما يضمن الحفاظ على المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.وعلى الفور تواجد اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول والإدارات المعنية ورجال قسم شرطة العامرية أول والدفاع المدني لاتخاذ اللازم، حيث تم تشكيل لجنة في الحال للوقوف على حقيقة الأمر، حيث تبين من الفحص المبدئي أن الهبوط ناتج عن بيارة خاصة بمصنع الجبنة ونتيجة لتفاعلات المياه الصادرة من المصنع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.كما تم التأكيد على الجهات المعنية بقطع المرافق بمنطقة الهبوط، وسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح.