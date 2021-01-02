عمرو دياب ينعى الكاتب الكبير وحيد حامد

نعى الفنان عمرو دياب الكاتب الكبير وحيد حامد بعد وفاته صباح اليوم، السبت، بأحد المستشفيات بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.وكتب عمرو دياب على حسابه الشخصي بموقع تويتر: "خالص عزائي لوفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".ورحل وحيد حامد عن عالمنا فجر اليوم عن عمر 77 عامًا، تاركًا عشرات الأعمال الهامة فى تاريخ السينما والدراما المصرية، وتم تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.