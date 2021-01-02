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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السجن 158 عاما لصحفيين تركيين ألفا كتابا يكشف فساد نظام أردوغان

السبت 02/يناير/2021 - 12:48 م
جريدة الدستور
هدير سند
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يواجه صحفيان تركيان أحكام بالسجن لمدة تصل إلى 158 بعد أن قاما بتأليف كتاب يكشف فساد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان للعدالة وعرقلته والقضاة الموالين له للعدالة في البلاد، حسبما كشفت صحيفة "تركيش مينت" التركية.

ووفقا لتقرير نشره مركز ستوكهولم للحريات، نقلا عن الصحيفة، يواجه كلا من الصحفيين التركيين باريش تيرك أوغلو وباريش بهليفان، عقوبة تصل إلى 95 و63 عامًا على التوالي في السجون التركية، بعد أن شاركا في تأليف كتاب يحقق في مزاعم إعاقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعدالة في قضايا رفيعة المستوى أمام المحاكم في البلاد.

ولفت الصحفيان اللذان يعملان في موقع "أوضة تي في"، إلى أن اثنين من محامي أردوغان ونائب عام يعمل في المدينة الجنوبية من أنطاليا، قد تورطوا في ملفات فساد وقاموا بعرقلة القضاء في أكثر من 14 قضية، وذلك بحسب ما ادلى به الصحفيان في شهادتهما امام المحكمة في أحد تلك القضايا، بينما لم يحدد التقرير التهم التي يواجهها كلا منهما.

وأضاف الصحفيان في كتابهما أن مصطفى دوغان إينال وأحمد أوزيل، محاميا أردوغان قد عملا سابقًا بالعمل كـ"وزراء ظل" لعرقلة العدالة والتدخل في عمل القضاء لصالح رجل الأعمال فتاح تامينسي، الذي واجه اتهامات بالاختلاس والانتماء إلى منظمة إرهابية، كمحاولة لإسقاط التهم الموجهة إليه.

يذكر أن تيرك أوغلو وبهليفان أحكامًا بالسجن في قضية منفصلة بتهمتي "الكشف عن معلومات تتعلق بالأمن القومي" و"الكشف عن وثائق تتعلق بالعمليات الاستخباراتية"، بعد نشرهم تقارير حول جنازة سرية لعميل من المخابرات الوطنية (MİT) قُتل خلال مهمة في ليبيا.

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