«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديس غريغوريوس

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ اليوم؛ بعيد القديس غريغوريوس.وروي الأب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني؛ سيرته قائلًا كان والده وثنيًا أَمّا ووالدته فكانت مسيحية فربَّته تربية صالحة. وانكبَّ على درس العلوم فنبغ فيه في مدرسة أثينا رفقة صديقه الحميم باسيليوس.وتابع: كان من طبعه ميَّالًا الي العزلة، فأقام فيها مدةً مع صديقه باسيليوس قد آمن أبوة بالمسيح واعتمد وارتسم كاهنًا ثم أسقفًا على مدينة نزينز، فدعا ابنه إلى مساعدته فلبَّى دعوة أبيه الذي رسمه كاهنًا وأقامه معاونًا له في الأسقفية، فأحسن القيام بمهمَّته.وقضى سنيّه الأخيرة بالنسك والتأليف، إلى أن رقد بالرب سنة 379؛ وقد أغنى الكنيسة بمؤلفاته القيِّمة، وهو من علماء الكنيسة الأعلام.