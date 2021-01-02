وصول جثمان وحيد حامد لمسجد الشرطة استعدادا لصلاة الجنازة (فيديو)

وصل، منذ قليل، جثمان الكاتب الراحل وحيد حامد لمسجد الشرطة لتأدية صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، في لحظة شهدت انهيار شقيقة الراحل، والتي أصرت على مرافقة الجثمان وظلت بجوار سيارة الموتى.ورحل عن عالمنا، صباح اليوم السبت، الكاتب الكبير وحيد حامد داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، عن عمر ناهز 77 عاما، وبعد صراع مع المرض.وكان قد أصيب الكاتب الكبير، خلال الأيام الماضية، بخلل في وظائف الكبد تسبب في ارتفاع نسبة الإنزيمات نتيجة لمشاكل في القلب، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة، ولازمه نجله مروان حامد في أيامه الأخيرة.وتم تكريم الكاتب وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثانية والأربعين، ومن أهم أعمال الراحل أفلام: البرىء، غريب في بيتي، الراقصة والسياسي، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، عمارة يعقوبيان، احكي يا شهرزاد، وغيرها من الأعمال الناجحة.