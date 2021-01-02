«النيل والدولة التقديرية».. 25 جائزة تزين مسيرة وحيد حامد الفنية

جاءت وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد صدمة كبيرة لعشاقه ومتابعه وتلاميذه، خاصة أنه يعد من أهم كتاب السيناريو في مصر فقد أثرى الحياة الفنية بالعديد والعديد من الكتابات الهامة.وترصد «الدستور» في التقرير التالي الجوائز التي حصل عليها وحيد حامد خلال مسيرته الفنية:1 - جائزة أحسن مسرحية عن مسرحية "آه يا بلد" من وزارة الثقافة، عام 1972.2 - جائزة أحسن فيلم عن "ملف في الآداب" من وزارة الثقافة عام 1985.3 - جائزة مصطفى أمين وعلى أمين عن فيلم "البرئ"، عام 1986.4 - جائزة مهرجان القاهرة السينمائي للسيناريو المتميز عام 1990- 1991.5 - الجائزة الفضية عن فيلم "اللعب مع الكبار" من وزارة الثقافة عام 1991.6 - جائزة أحسن فيلم "الإرهاب والكباب" من وزارة الثقافة عام 1993.7 - جائزة أحسن سيناريو "المنسي" من جمعية الفيلم، عام 1994.8 - جائزة أحسن سيناريو "الراقصة والسياسي" عن الجمعية المصرية لفن السينما، عام 1995.9 - جائزة أحسن فيلم "طيور الظلام" من جمعية الفيلم، عام 1996.10 - جائزة الفارس الذهبي التي تمنحها إذاعة الشرق الأوسط لأفضل كاتب سينمائي من عام 1990 حتى عام 2002 وهي تمنح بناء على استفتاء جماهيري.11 - جائزة أفضل مسلسل تليفزيوني "العائلة" من وزارة الإعلام، عام 1994.12 - جوائز المركز الكاثوليكي لأفضل فيلم سينمائي وأفضل كاتب سيناريو أعوام 1985 - 1998 - 1999.13 - جائزة أفضل فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" من وزارة الإعلام وجائزة أحسن سيناريو وأحسن إخراج "جمعية الفيلم، الجمعية المصرية لفن السينما، وزارة الثقافة".14 - جائزة أحسن مسلسل تليفزيونى "أوان الورد" من وزارة الإعلام، عام 2001.15 - جائزة أحسن فيلم وأحسن سيناريو عن فيلم "ديل السمكة" مهرجان الإسكندرية.16 - جائزة أحسن سيناريو من مهرجان فالينسيا السينمائي بإسبانيا عن فيلم "اللعب مع الكبار".17 - الجائزة الفضية من مهرجان ميلانو بإيطاليا عن فيلم "الإرهاب والكباب".18 - جائزة أحسن فيلم من الصين عن فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة".19 - جائزة أحسن سيناريو عن فيلم "معالي الوزير" من مهرجان السينما الأفريقية.20 - جائزة احسن سيناريو عن مسلسل "الجماعة" من مهرجان القاهرة للإعلام العربي.21 - جائزة نجيب محفوظ عن مجمل أعماله الدرامية التليفزيونية من مهرجان القاهرة للإعلام العربي 2010.22 - جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، عام 2003.23 - جائزة أحسن سيناريو عن مسلسل "الدم والنار" عام 2004.24 - جائزة الدولة التقديرية عام 2008.25 - جائزة النيل عام 2012 وهي أعلى جائزة تمنحها الدولة.يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963، لتبدأ رحلته الفنية التي أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب في بيتي، والبريء، والراقصة والسياسي، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.تعاون مع نجمات أمثال سعاد حسني وميرفت أمين ومديحة كامل. وشكل ثنائيا سينمائيا مع النجم عادل إمام، استطاع من خلاله إبراز الوجه الآخر للممثل المشهور بأدواره الكوميدية.قدم على مدى مشواره العديد من المسلسلات التلفزيونية، وكتب عددًا قليلًا من المسرحيات.تزوج وحيد حامد من المذيعة التلفزيونية زينب سويدان وأنجب منها المخرج مروان حامد الذي اختار طريق الإخراج السينمائي.