استطلاع للرأي: أكرم إمام أوغلو أفضل رئيس بلدية بتركيا

كشف استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة "سونار" للأبحاث واستطلاعات الرأي، أن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، هو أنجح رئيس بلدية في تركيا.وحصد إمام أوغلو المركز الأول حيث حصل على 56.4 في المئة من أصوات المشاركين الذين يرونه ناجحان وجاء في المركز الثاني محمد ساكمان، رئيس بلدية أرضروم، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بنسبة 56،1 في المئة.أما المركز الثالث فجاء فيه تونونش سويار، رئيس بلدية إزمير التابع لحزب الشعب الجمهوري بنسبة 55،6 في المئة، الرابع كان من نصيب طاهر بيوكقاقين، رئيس بلدية كوجايلي، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري.