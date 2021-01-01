نقيب المحامين ينعى اللواء منير لطفي الرئيس الأسبق للقضاء العسكري

نعى رجائي عطية، نقيب المحامين، اللواء منير محمد لطفى، الرئيس الأسبق للقضاء العسكرى.وقال عطية في نعيه: "اسأل الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وان يلحقه بالصديقين والابرار فى الفروس الاعلى وان يلهم الاسرة الكريمة وايانا الصبر والعزاء".وأشار إلى أن "لطفي" رفيق عمره وشريك أيامه، متابعا: "اكثر من نصف قرن تلاقينا على الحب والاخلاص والصداقة الصافية النقية والوفاء المتبادل حتى صارت اسرته اسرتى واسرتى اسرته.. كم جمعتنا الاحاديث والذكريات التى لا تنتهى فى العمل وفى النادى وفى الحيش الثانى وفى أبوحماد والإسماعيلية والتل الكبير والقاهرة.. ستون عاما من الود الصافى والأخوة الصادقة".