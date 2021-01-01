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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: تقديم موعد فرض حظر التجول الليلى بعدة مناطق لمكافحة كورونا غدًا

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:16 م
فرنسا
فرنسا
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أعلنت فرنسا اعتزامها تقديم موعد حظر التجوال الليلي من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، ليكون من الساعة السادسة مساء بدلا من الساعة الثامنة مساءً اعتبارا من يوم غد السبت في 15 منطقة متضررة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز"الأوروبية، اليوم الجمعة، إن الخطوة ستكون سارية غدًا السبت، كاشفًا عن تلك المناطق التي ستخضع للحظر، وأنها لن تتضمن مدنا فرنسية كبرى مثل باريس، وليون، ومارسيليا.

وأضاف: "يواصل الفيروس الانتشار في فرنسامع وجود تفاوت بين المناطق"، موضحًا أنه ستتم مراجعة قائمة المناطق المعنية خلال أسبوع، كما أنه "في حال تدهور الوضع أكثر في مناطق معينة، سنتخذ القرارات اللازمة" في هذا الصدد.

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