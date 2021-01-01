رسالة جديدة للأمير هارى: «أنا ابن أمى»

احتفالا بإطلاقه الموقع الإلكترونى لمنظمته غير الربحية ارتشويل، نشر الأمير هارى صورة لأمه الراحلة الأميرة ديانا، قائلا:"أنا ابن أمى".ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، استخدم الأمير هاري في الرسالة المفتوحة التي نشرت على الموقع، بعنوان رسالة لعام 2021، صورة له مع والدته الأميرة ديانا حين كان صبيا بجوارها صورة لزوجته ميجان في طفولتها أيضا مع والدتها.وحدد هارى وزوجته هدفهما، المتمثل في بناء عالم أفضل، قائلين إنهما يريدان إطلاق العنان لقوة التعاطف.وبدأ هاري وميجان الرسالة بقولهما،: "أنا هاري ابن أمي وأنا ميجان والدة ابننا معا نقدم لكم منظمة ارتشويل".وتابع الزوجان: "نحن نؤمن بأفضل ما في الإنسانية، لأننا رأينا أفضل ما في الإنسانية لقد شهدنا الرحمة واللطف من أمهاتنا ومن الغرباء على حد سواء".وتابعت الرسالة:، "معا يمكننا اختيار الشجاعة والشفاء والتواصل معا، يمكننا إطلاق العنان لقوة التعاطف ندعوكم للانضمام إلينا لبناء عالم أفضل".يعيش الزوجان وابنهما "ارتشي" الان في لوس أنجلوس بعد أن تخليا عن أدوارهما الملكية في مارس، وأعلنا عن خطط لبدء حياة أكثر استقلالية.