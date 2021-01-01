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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«هواوي» ترفع ألعاب «تينسنت» من منصة التطبيقات الخاصة بها

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:47 ص
هواوي
هواوي
وكالات
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رفعت شركة «هواوي» الصينية للإلكترونيات، ألعاب شركة «تينسنت» القابضة من منصة التطبيقات الخاصة بها على الإنترنت، في ظل الخلاف القائم بشأن التعاون بين العملاقين الصينيين.

وذكرت «هواوي»، في بيان رسمي على منصتها لتطبيقات الألعاب، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن قامت تينسنت بتغيير كبير يوم 31 ديسمبر، بشأن طريقة تعامل الشركتين سويًا، دون الاستطراد بشأن طبيعة هذا التغيير.

وفي حين أن معظم الهواتف الذكية في الصين تعمل بنظام تشغيل أندرويد من شركة جوجل الأمريكية العملاقة، إلا أن منصة «بلاي ستور» الخاصة بشركة جوجل لا تتوافر في الصين، وبالتالي يتم بيع التطبيقات الإلكترونية من خلال المصنعين الأصليين وأطراف أخرى.

وحسب مؤسسة «كاونتر بوينت ريسيرش» للأبحاث التسويقية، كانت «هواوي» ى أكبر مصنع للهواتف الذكية في الصين خلال الربع السنوي الأخير بحصة سوقية تبلغ 43%.

وأشارت «هواوي»، إلى أن قرارها صدر بعد تقييم من فريقها القانوني، ويستند إلى أن شركة تينسنت طلبت بشكل أحادي وقف التعاون بين الجانبين، حسبما أفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء.

ولم يتسن الحصول على تعليق من شركة «تينسنت» القابضة بشأن هذه التقارير.

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