عمال النظافة.. جنود مجهولون في ليلة رأس السنة

انتشر عمال النظافة في شوارع منطقة وسط البلد التابعة لمحافظة القاهرة على مدار اليوم الخميس خلال احتفالات المواطنين في أعياد رأس السنة والكريسماس.وتصدر عمال النظافة المشهد في الشوارع وكانوا بمثابة جنود مجهولة خلال احتفالات المصريين في الشوارع والمساعدين، وانتشروا في أنحاء المنطقة لتنظيفها بشكل دوري تزامنا مع احتفالات المواطنين.وأكد عدد من عمال النظافة أن احتفالهم يكمن في طبيعة عملهم وتنظيف الأماكن باستمرار؛ لإسعاد المواطنين خلال احتفالات رأس السنة والكريسماس.