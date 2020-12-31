قطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة 10 ساعات السبت

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق (الشيراتون بالكامل، الملتقي العربي، الكلية الحربية)، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت المقبل 2 يناير، وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم.وقالت الشركة، في بيان لها، إن قطع المياه يأتي نظرًا لقيامها بتحويل مسار خط مياه رئيسي قطر 600 مم بمنطقة الشيراتون، وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.وقالت إنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.