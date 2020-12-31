رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز صاحب شركة مقاولات متهم بالنصب على المواطنين

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:50 م
حبس
حبس
حسام التمساح
طباعة
أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب شركة مقاولات بتهمة النصب على المواطنين بزعم تمليك وحدات سكنية 24 ساعة لحين ورود التحريات.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا بتعرض عدد من المواطنين لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم من قِبل مسئولى إحدى الشركات العقارية بزعم تمليكهم وحدات سكنية بأحد مشاريع الشركة بمحافظة القاهرة دون الوفاء بذلك.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة (صاحب إحدى شركات المقاولات "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وقيامه بإنشاء شركة استثمار عقارى كائنة بدائرة القسم، والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى عن بيع وحدات سكنية بأحد مشاريع الشركة بمحافظة القاهرة على الرغم من عدم حصوله على التراخيص اللازمة لإقامة المشروع وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من المواطنين راغبى شراء الواحدات المعلن عنها والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها حوالى (خمسة ملايين جنيه) كمقدمات حجوزات للوحدات المبيعة دون الوفاء بتعاقداته ودون تنفيذ أي إنشاءات جادة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المُشار إليها، وأقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

وزير البترول يُصدر قرارًا بتعيين قيادات جديدة في الشركات

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

الصور

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

أبرزها تأجيل الامتحانات.. قرارات رئاسة الوزراء الجديدة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أكذوبة بطولات إفريقيا
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
المزيد

الثقافة

لماذا أخفت كوكب الشرق يوم ميلادها عن العامة؟

إعادة طبع قصص وروايات إحسان عبد القدوس احتفالا بعامه الأول بعد المائة

عواض: قصور الثقافة تخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» وتستكمل «صنايعية مصر»

فى ذكرى« ثومة»..تعرف على ملامح الوفاء في شخصية كوكب الشرق