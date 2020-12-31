حجز صاحب شركة مقاولات متهم بالنصب على المواطنين

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب شركة مقاولات بتهمة النصب على المواطنين بزعم تمليك وحدات سكنية 24 ساعة لحين ورود التحريات.تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا بتعرض عدد من المواطنين لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم من قِبل مسئولى إحدى الشركات العقارية بزعم تمليكهم وحدات سكنية بأحد مشاريع الشركة بمحافظة القاهرة دون الوفاء بذلك.بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة (صاحب إحدى شركات المقاولات "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وقيامه بإنشاء شركة استثمار عقارى كائنة بدائرة القسم، والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى عن بيع وحدات سكنية بأحد مشاريع الشركة بمحافظة القاهرة على الرغم من عدم حصوله على التراخيص اللازمة لإقامة المشروع وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من المواطنين راغبى شراء الواحدات المعلن عنها والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها حوالى (خمسة ملايين جنيه) كمقدمات حجوزات للوحدات المبيعة دون الوفاء بتعاقداته ودون تنفيذ أي إنشاءات جادة.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المُشار إليها، وأقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.