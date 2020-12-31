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مصر

حقيقة إجبار قاطني العشوائيات على دفع 20 ألف جنيه لاستلام وحدات بديلة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:03 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إجبار قاطني المناطق العشوائية الجاري إخلاؤها على دفع 20 ألف جنيه لاستلام وحدات سكنية بديلة.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تواصل مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لإجبار قاطني المناطق العشوائية الجاري إخلاؤها على دفع 20 ألف جنيه لاستلام وحدات سكنية بديلة، مُوضحًا أن الدولة تقوم بتوفير مساكن حضارية بديلة في مناطق مخططة عمرانيًا لقاطني المناطق العشوائية فور إخلائها، حيث يتم نقلهم بوحدات كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل، مُشيرًا إلى أن ما يلتزم المواطن بدفعه هو حوالي 300 جنيه شهريًا فقط مقابل أعمال الصيانة.

وفي سياق متصل، يتم توفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم، وتتضمن المناطق الجديدة كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون، مثل مراكز الشباب والمراكز الطبية، ومنافذ بيع السلع، والمدارس والحضانات.

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