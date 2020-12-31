مركز الملك سلمان للإغاثة يدين العمل الإرهابي بمطار عدن

أدان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشدة، العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء، وذلك أثناء وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.وأكد المركز، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أن هذا العمل الإجرامي يدل على وحشية قوى التطرف والإرهاب التي لا تتوانى في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني وإطالة أمد أزمته الإنسانية واستمرار معاناته وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق.وأشار إلى أن تلك القوى الشريرة لم تلتزم بكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية، معربا عن أسفه البالغ لمقتل وإصابة بعض موظفي المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، حيث تزامن تواجدهم وقت وقوع الانفجار الغادر.وشدد المركز على وقوفه مع الشعب اليمني بكافة مكوناته لتجاوز الأزمة الإنسانية التي يمر بها، داعيا المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام في الأراضي اليمنية.