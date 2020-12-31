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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكري ميلادها.. ما المرض الذي جعل كوكب الشرق ترتدي نظارة سوداء؟

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:04 م
أم كلثوم
أم كلثوم
هويدا سعيد
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تحل اليوم من كل عام ذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم، والتى ولدت فى 31 ديسمبر عام 1898، وتوفيت عام 1975 بعد معاناة مع المرض، بعد إصابتها بمرض فرط نشاط الغدة.

و بدأت ترتدي النظارة السوداء على عينيها والتي اعتدنا أن نراها ترتديها في ذلك الحين، بسبب هذا المرض، ما دفعها لأن تخفي عينيها بالنظارة السوداء، كما تسبب في إيقاف تمثيلها في الأعمال الفنية التي كانت تقوم بها.

و أصيبت أم كلثوم بمرض فرط نشاط الغدة الدرقية بسبب "مرض جريفز"، والذي من أعراضه جحوظ العينين، وتهدل الجفون والانزعاج من الأضواء وغيرها.

ومرض جريفز، بحسب ما ذكر موقع "Health line" هو اضطراب في المناعة الذاتية، تنتج خلاله الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية في الجسم، وتُعرف هذه الحالة باسم فرط نشاط الغدة الدرقية، ومرض جريفز هو أحد أكثر أشكال فرط نشاط الغدة الدرقية شيوعًا.


- أعراض مرض جريفز

-رعشة اليدين.

- فقدان الوزن.

- سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.

- حساسية مفرطة.

- إعياء وتعب.

- نوبات الهلع والتهيج.

-ضعف العضلات.

- تضخم الغدة الدرقية (تورم في الغدة الدرقية).

-الإسهال أو زيادة وتيرة في حركات الأمعاء.

-صعوبة النوم.

-احمرار الجلد في الساقين.

-جحوظ العين وتهدل الجفون.

جفاف العينين

احمِرار أو تورُّم العين

زيادة الدموع أو الشعور بعدَم الارتياح في إحدى أو كِلا العَينَين

الحساسية للضوء، الضبابيَّة أو الرؤية المُزدوَجة، الالتهاب، أو انخفاض حركة العين


- طرق علاجه

يقصر علاج مرض جريفز على الأدوية، والعلاج باليود المشع (RAI)، بالإضافة إلى جراحة الغدة الدرقية.

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