واشنطن تكذب أنقرة: لم نشكل فريقًا لبحث أزمة صواريخ «إس 400»

كذّبت وزارة الخارجية الأمريكية، تصريحات وزيرّ الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، بشأن تشكيل مجموعة مشتركة مع تركيا لتسوية الخلاف بشأن شراء أنقرة أنظمة «إس-400» الروسية للدفاع الجوي.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة "تاس" الروسية: "لا يوجد هناك أي فريق عمل خاص بالعقوبات تحت قانون CAATSA أو لدراسة الخطر الذي تمثله أنظمة إس-400 على مقاتلات إف-35".وكان جاويش أوغلو قد صرح في وقت سابق بأن بلاده عرضت على الولايات المتحدة تأسيس مجموعة عمل مشتركة بشأن عقوبات «كاتسا» التي فرضتها واشنطن على أنقرة بسبب امتلاك الأخيرة لصفقة الصواريخ الدفاعية الروسية «S-400».