«انزل البلد لقينا تماثيل» تحيل 15 للمحاكمة

قررت نيابة الساحل، برئاسة المستشار أحمد خطاب، رئيس النيابة، إحالة 15 متهمًا بالنصب على المواطنين عبر رسائل الموبايل، «انزل البلد عشان لقينا مقبرة فيها تماثيل دهب وحجارة شوف حد يصرفها» للمحاكمة.وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بالنصب على المواطنين بتلك الرسالة والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.كان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن قوة من المباحث من ضبط المتهمين بإجراء اتصالات هاتفية وإرسال رسائل نصية عشوائية لضحاياهم وإيهامهم بالعثور على آثار بقصد النصب على المواطنين.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.