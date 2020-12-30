خبير أبراج: «كورونا بداية لأوبئة جديدة في 2021»

يسعى كثيرون إلى معرفة ما يحمله العام الجديد 2021 للكثير من الأبراج.وفي هذا التقرير نقدم التوقعات للأبراج، وفقًا لما ذكره خبير الفلك الهندي "بيجان دروالا"، خبير التارو وعلم الأبراج الشهير.يقول «بيجان» أن التغيير هو القانون العالمي للطبيعة، يجب أن يفسح القديم الطريق للجديد، وهي الطريقة التي تعمل بها الأشياء وتمضي قدمًا.وأضاف خبير الفلك أن العالم في 2021 سيشهد تغيرًا مهمًا، فمن المقرر أن يأتي عام 2021 بتغييرات إيجابية لجميع الأبراج.وأضاف أن عام 2021 سيجلب مشاعر طيبة وسعادة للناس بشكل عام، على الرغم من أنه ستكون هناك جوانب مظلمة أيضًا لعل أبرزها توغل فيروس كورونا.وتوقع خبير الأبراج الهندى أن العالم فى 2021 يواجه الكثير من المشاكل الصحية، فانتشار فيروس كورونا ما هو إلا بداية لأوبئة جديدة.