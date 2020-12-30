حصول أول فتاة بدوية من مطروح على بطولة الجمهورية للكاراتية

حصلت اللاعبة نور عبد القارد مصطفى، أول فتاة بدوية من محافظة مطروح على المركز الأول والميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه كوميتيه في نهائيات بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 11 سنة وزن 32 كيلو.وقالت نور عبد القادر إنها أول فتاة بدوية تحصل على بطولة الجمهورية في لعبة الكاراتية بداية من تشجيع والدتها لها بعد وفاة والدها.وأوضحت أن والدتها كانت دائما تحفزها على الاستمرار في لعبة الكاراتية ومواصلة التدريب والاجتهاد والكفاح والإصرار والثقة بالنفس حتى حصلت على بطولة الجمهورية دون خسارة ولا نقطة طوال 6 مباريات حتى المباراة النهائية وفوزها على بطلة الإسكندرية.وأكدت نور أنها من أسرة متوسطة وتحب دراستها والتدريب في نفس الوقت، وذلك بفضل تحفيز الكابتن تامر عبد الرؤوف حتى وصلت إلى المركز الأول وحصلت على الميدالية الذهبية وحققت حلمها.وأضافت بأنها تحلم بتمثيل مطروح في جميع البطولات وتصبح بطلة العرب والعالم مثل اللاعب محمد صلاح والبطل بيج رامي.وأشار الكابتن تامر عبد الرؤوف مدرب اللاعبة نور عبد القادر في رياضة الكاراتية وبطل العالم وإفريقيا والعرب سابقا، إلى أن بنت مطروح أبهرت المشاركين في بطولة الجمهورية وجميع المدربين عرضوا عليها اللعب في أندية القاهرة والإسكندرية، ولكنها رفضت بسبب تمسكها باللعب باسم مطروح، وذلك لتفوقها في جميع المباريات دون خسارة نقطة واحدة.