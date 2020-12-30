حبس تشكيل عصابي يسرق السيارات بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في سرقة الدراجات البخارية بإسلوب توصيل الأسلاك.وضبطت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، "ط. ج. د" 19 سسنة، عاطل،"ف. ع"، 17 سنة، عاطل، أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون تراخيص.وبمناقشتهما عن مصدرها اعترفا بسرقتها من أمام العقار رقم 13 شارع ابراهيم باهر زغلول ـ المنيل بدائرة القسم بإسلوب "توصيل الأسلاك"، ملك "إ. م. ا" 30 سنة، عامل دليفري.وباستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة، واتهمهما بالسرقة ومن خلال تطوير مناقشة المتهمان للربط بينهما وبين القضايا المجهولة أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بإسلوب توصيل الأسلاك.واعترفا بسرقة الدراجة البخارية ماركة باجاج بوكسر حمراء اللون ملك "م. أ. س" 26 سنة، دليفري.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.