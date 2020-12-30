سائق يذبح شقيقته وطفليها بشبرا الخيمة: «سيئة السمعة»

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، فى كشف غموض العثور على جثث ربة منزل ونجليها مذبوحين بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القاهرة.و تلقى المقدم حازم الخيال، رئيس مباحث قسم ثانِ شبرا الخيمة بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل، ونجلها 3 سنوات، داخل شقتهما.وبسؤال شقيقيها عامل وسائق، قالا أن المجنى عليها مُطلقة وتقيم برفقتهما بالشقة سكنهما، وأنه أثناء عودة الأول من عمله تقابل مع شقيقه الثاني ولدى صعودهما للشقة، عثرا على جثتها ونجلها، مضيفين بعدم تواجد نجل آخر لها 4 سنوات.و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المُبلغ الثاني، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى أسفرت عن ضبطه.بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه للواقعة قائلًا: «سيئة السمعة»، وأضاف أن شقيقته سيئة السلوك وأنه انتظر حتى غادر شقيقه وخنق المجني عليها حتى فقدت الوعي، ثم ذبحها ونجليها ووضع جثة أحدهما 4 سنوات والأداة المستخدمة داخل حقيبة.وتابع أنه استقل «توكتوك» خاص بأحد أصدقائه وتوجه لترعة الإسماعيلية وألقى الحقيبة وبداخلها جثة الطفل والأداة المستخدمة من أعلى كوبرى سرياقوس، وألقى جثة نجل شقيقته الآخر بالترعة لإيهام جهات التحقيق بأنها واقعة خطف، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.