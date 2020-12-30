رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سائق يذبح شقيقته وطفليها بشبرا الخيمة: «سيئة السمعة»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:21 م
المتهم
المتهم
مريم جبل- عمرو المزيدى
طباعة
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، فى كشف غموض العثور على جثث ربة منزل ونجليها مذبوحين بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القاهرة.

و تلقى المقدم حازم الخيال، رئيس مباحث قسم ثانِ شبرا الخيمة بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل، ونجلها 3 سنوات، داخل شقتهما.

وبسؤال شقيقيها عامل وسائق، قالا أن المجنى عليها مُطلقة وتقيم برفقتهما بالشقة سكنهما، وأنه أثناء عودة الأول من عمله تقابل مع شقيقه الثاني ولدى صعودهما للشقة، عثرا على جثتها ونجلها، مضيفين بعدم تواجد نجل آخر لها 4 سنوات.

و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المُبلغ الثاني، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى أسفرت عن ضبطه.

بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه للواقعة قائلًا: «سيئة السمعة»، وأضاف أن شقيقته سيئة السلوك وأنه انتظر حتى غادر شقيقه وخنق المجني عليها حتى فقدت الوعي، ثم ذبحها ونجليها ووضع جثة أحدهما 4 سنوات والأداة المستخدمة داخل حقيبة.

وتابع أنه استقل «توكتوك» خاص بأحد أصدقائه وتوجه لترعة الإسماعيلية وألقى الحقيبة وبداخلها جثة الطفل والأداة المستخدمة من أعلى كوبرى سرياقوس، وألقى جثة نجل شقيقته الآخر بالترعة لإيهام جهات التحقيق بأنها واقعة خطف، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

البورصة تواصل الصعود لليوم الثالث.. والسوقى يربح 8.3 مليار جنيه

اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021

الإعدام للمتهمين في «قتل فتاة المعادي»

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مستشفى عزبة البرج

image description

توافد أعضاء هيئة التدريس على كلية طب دمياط

image description

قائد القوات متعددة الجنسيات الأسبق يشارك في ندوة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أعراض كورونا الجديدة.. ومالا تعرفه عن الفيروس المتحور

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
جلال حمام
رغم التحديات.. قافلة مصر تمضى
مؤمن المحمدي
كاباسيتي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
المزيد

الثقافة

«إيقاع الحدث في العدودة المصرية».. جديد الدراسات الشعبية بقصور الثقافة

قصور الثقافة تستعد لإطلاق مبادرة «صنايعية مصر» في الإسماعيلية

برامج تدريبية لموظفي قصور الثقافة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

«المصرية اللبنانية» تُحيي ذكرى «عبد القدوس» بإعادة طبع أعماله