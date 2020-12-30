ضبط طن وربع من خام الذهب في البحر الأحمر

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، من ضبط سيارة نقل مُحمل عليها 25 جوالا بلاستيكيا تحتوى كمية من الأحجار التى يشتبه فى احتوائها على خام الذهب وزنت حوالى 1،25 طن.وجاء ذلك حال توقفها على جانب الطريق قبل أحد الأكمنة الأمنية، وحال توجه القوات لفحصها تبين هروب قائدها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، وجارِ ضبط المتهم الهارب.